Goldman Sachs: TL’nin güçlendirilmesi, rezerv oluşturma çabalarıyla sınırlanabilir

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, üç aylık TL tahmininin dolar karşısında 7.00 ile 7.50 arasında olduğunu, TL’nin daha da güçlendirilmesinin Merkez Bankası’nın (MB) rezervleri yeniden oluşturma çabaları tarafından kısıtlanabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in aktardığına göre banka üç aylık tahminine ilişkin notta, ‘TL’nin gücünün nihayetinde döviz rezervlerini yeniden inşa etmek adına gerekli bir girişimle sınırlanabileceğini‘ söyledi.

Reklam

Altı aylıktan 12 aya kadarki görünümde, tahmin, daha önceki 7.75 ve 8.00’e göre 7.00 ve 7.50’ydi. Reuters’ın analizine göre bu ‘Türk lirasının değer kazanmasının sınırlanma olasılığını’ yansıtıyordu.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 9.4, 2023 için de yüzde 5 olduğunu söylemişti.