‘Geri dönüş’ü başlatan vole: Şampiyonlar Ligi’nde ‘sezonun golü’ Cenk Tosun’dan 

Beşiktaşlı Cenk Tosun’un Benfica maçındaki volesi Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en güzel golü seçildi.

Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Neymar, Mario Mandzukic ve Robert Lewandowski gibi isimlerin yer aldığı listede oyların yüzde 41’ini alan Tosun ‘en güzel gol’ ödülünün sahibi oldu.

Vodafone Park’ta 23 Kasım 2016’da oynanan ve ilk yarısını Beşiktaş’ın 3-0 mağlup kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda yarıda oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, 58’inci dakikadaki golüyle geri dönüşün fitilini ateşlemişti.

Bu golün ardından iki gol daha bulan siyah-beyazlılar maçı 3-0’dan 3-3’e çevirmeyi başarmıştı.