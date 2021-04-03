Gergerlioğlu’nu gördünüz mü, çevirin başınızı, çevirin çevirin…

MURAT SEVİNÇ

Nasılsınız, keyifler yerinde mi? Hepiniz değil… Eyüp pazarında akşam vakti çöp karıştıran yoksulu kastetmiyorum, zenginleşen, malı mülkü olan dindar yurttaş, ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat? Başladı mı Ramazan hazırlıkları, kiler dolu mu? Aman ne güzel, Allah kabul etsin tutacağınız orucu, kılacağınız namazı.

Belki duymuşsunuzdur, ‘eski’ milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cuma gecesi gözaltı esnasında rahatsızlanmış, tıbbi müdahalenin ardından cezaevine gönderilecek.

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Duymadınız mı, yok yahu olur mu, memleket üç haftadır konuşuyor, mutlaka bir yerde çalınmıştır kulağınıza. Hani sosyal medya hesabında bir haber paylaştı, sonra yargılandı ve gereğinden fazla bağımsız yargının akla zarar kararıyla mahkum edildi, ardından o karar kesinleşti ve TBMM’ye gönderildi, AYM kararı beklenmeden aceleyle milletvekilliği düşürüldü, parti grup odasında beklemeye başladı, bir sabah abdest alırken gözaltına alındı, serbest bırakıldı, dün yeniden alındı, tartaklandı.

Hatırladınız mı şimdi? Belki… sanki… o mu ki… hani şu HDP’li… evet evet terörist olan… çıkaracaksınız bir yerden ama… ya işten güçten haber okumaya fırsat kalmıyor ki… belki de duyup unuttunuz… olur mu olur… ah tamam KHK’li vekil üstelik… vay iltisaklı vay… hayret, ağaç kemirmesi gereken insanı nasıl vekil yapmışlar ki…

Şu eski Mazlumder başkanı, evet evet, yıllar önce türban yasaklarına karşı canhıraş mücadele eden dindar Gergerlioğlu, tamam şimdi bir yerlerden çıkarır gibi oldunuz sanki, ama pek ilgilenemediniz konuyla bu aralar, Sümbül Konakları’nda yeni bir daire alıyorsunuz, villa sayılır, 8+2, kiralık düşünmediniz tabii, akıllıca doğrusu, eh kolay mı, onun onarımı, eşya seçimi derken, aman vallahi zor işler bunlar be, nasıl yorar insanı taşınmalar, yerleşmeler, badana boya, hele ki ustayla, pardon iç mimarla uğraşmak, önü halkalı aracınız da serviste, bir de onun derdi, bana bak, 2021 modelini gördünüz mü o halkalının, vallahi süper, hemen alın, boşverin, üç günlük dünya, siz her şeyin en iyisine layıksınız, 2020’yi de çocuğa verirsiniz, yavrucak mahrum mu kalsın, Allah kimseyi gördüğünden ayrı koymasın, gerçi belki ona da 2021 alırsınız, doğru ya neden eski araba kullansın, dur bakalım şu ihalenin sonucu da belli olsun da, aslında mal mülk hep yalan, kim ne götürebilmiş ki öte dünyaya, beş metre bez nihayetinde, ama şimdi o ayrı o ayrı, elbette en iyisi olacak, ne eksiğiniz var diğerlerinden.

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Gergerlioğlu’na yapılanları gördünüz mü? Yalnız, o türban mücadelesi filan iyiydi de sonrasında yanlış yolu seçti, yanlış ittifaka girdi, öte tarafın dindarı oldu, öylesinin dindarlığı dindarlık mı ki, sonuçta her namaz kılana dindar diyecekseniz, iyi vallahi, bir bakın bakalım önce davanıza ne hayrı dokunmuş, abdest alırken gözaltı filan malum mihrakların oyunu olabilir, o yer yatağı ha keza, vardı ya sizin de Fatih’teki eski evde kullandığınız yer döşekleri, akrabayla horantaları geldiğinde kullanılırdı, eskide kalanlardan, şimdi o yatağın ne işi var ki mecliste, şov yapıyor resmen, dindar olduğu ne malum, Allah’a inansa o teröristlerle ne işi var, hey yavrum hey, ya siz yutar mısınız bu numaraları, taşeron bunlar hep, neymiş zamanında dindar kesim için çok mücadele etmiş, ayrıca herkes için mücadele ediyormuş, nadir bulunan bir insan hakları savunucusuymuş, nedir o savunduklarının kutlu medeniyet inşanıza katkısı, siz de haklısınız, bir davası varsa ve insan hakkından söz ediyorsa elbette partinizde yer almalıydı, insan haklarını da ondan öğrenecek değilsiniz ya.

Yok yok siz en iyisi o 2020’yi ufaklığa hediye edin, kilometresi de az, bir de Sümbül’e çok yakın Mümbül Konakları inşa ediliyormuş, 9+3, havuzlu filan, o da güzel, alıp bir kenara koymak lazım, dünyanın binbir türlü hali var, mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan, sonuçta beş metrelik bezle gideceğiz, kanaat çok önemli, güzel de mal canın yongası işte, bir kenarda dursun.

Hatırlar mısınız, zamanında münasebetsiz bir başsavcı, dönemin AYM başkanının türbanlı eşi hakkında (kendisini görünce) “Kafasını halıya şey yaptı, eliyle başını örtüyor…” demişti. Dava konusu olmuştu. Ne ayıptı değil mi, söyledikleri. Bir halt zannediyordu bu insanlar kendilerini o dönem. Peki, siz kafanızı çevirdiniz mi şimdi, kaçabildiniz mi Gergerlioğlu’nun bakışlarından, aman aman, görmemek lazım böyle şeyleri, terörist işte, yok KHK’lilermiş, yok çıplak aramaymış, sen bu kadar hainlik yaparsan başına gelene razı olursun, kusura bakmasın artık, tövbeler olsun çıplak arama neymiş öyle, baronların adamı bunlar, huzur istemiyorlar, huzursuzluk lobisi, ters dolarizasyon fitnecileri, sonra yok efendim dindarmış, şöyleymiş böyleymiş, sizin haklarınız için çok mücadele etmiş, etmeseydi, hem itikadınıza göre insan yaptığı iyiliği söylemez, bak bunu bile bilmiyor, ayol siz mi dediniz KHK’lilerin haklarını savun diye, hem onları da tanırsınız siz, daha üç beş yıl öncesine dek yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi, ama yanlış yolu seçtiler, şükürler olsun artık ne görüşüyor ne rastlıyorsunuz, telefonlarını bile sildiniz, neyi savunulurmuş ki KHK’lilerin, bak o HDP’linin ne olduğu oradan belli, insan hakları savunucusuymuş, KHK’liler ve HDP’liler insan mı ki insan hakkı olsun.

Büyük evlere yerleşirken en yorucu işlerden biri perde, firenç vindova perde bulmak zahmetli, artık daha ziyade stor tercih ediliyor, halkalı araç yerine minilerden mi alsak bizim çocuğa, olur bak, kantri tipleri çok hoş, arkadaşlarında varmış, Allah kimseyi gördüğünden mahrum bırakmasın… En zahmetlisi firenç vindova stor perde, gel gör ki eve ferahlık veriyor, bir de öyle çok çeşidi var ki, şükürler olsun eskiden stor mu vardı, hep son yıllarda geldi bunlar memleketimize, Karagümrük’te tül bakardık, Allah bir daha yaşatmasın o günleri… Aslında Londra’da da emlak düşünmeli, çoluk çocuk gider, tebdili mekânda yarar olur, arkadaşlarının ailesi almış, ikinci zondaydmış, kimseyi gördüğünden mahrum etmesin, mini, evet daha iyi olabilir hakikaten, hem bütün aile halkalı kullanıyor, mini nazar bozar.

Ciğerini bildiğim muhteremler,

‘tarih’, yazıldığı gibi okunmayan sözcüklerden. Gergerlioğlu bu memleketin geleceğinde, sizin payınıza düşecek olansa, halinizin efkârı…

Yazı önerisi: Kıbrıslı gazeteci Cenk Mutlukayalı’nın TRT’nin yeni ‘Kıbrıs’ dizisi hakkındaki yazısı. Mutlukayalı’nın satırlarını, muhtemelen müstakbel propaganda malzemesi olacak ‘Kıbrıs’ın ilhakı’ hevesini düşünerek okumakta yarar var.

Video önerisi: Gazeteci Tuğrul Eryılmaz ile yapılan söyleşinin ikinci bölümü. Çok güzel.