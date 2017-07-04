Gerekçe ‘cumhurbaşkanını tehdit’: Eski Zaman yazarı Türköne’ye hapis cezası

Kapatılan Zaman gazetesinin tutuklu yazarlarından Mümtazer Türköne’ye ‘tehdit’ suçlamasıyla hapis cezası verildi.

Türköne’nin ‘Arınç Saray’ı Sur’daki tünellere sokuyor’ yazısı sonrası, Bakırköy başsavcılığı yazar hakkında iddianame hazırlamıştı.

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Savcılık, Türköne’nin ‘tehdit’ suçunu işlediğini belirterek, beş yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Beraat istedi

Türköne, yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katılan Türköne, tehdit amacının olmadığını belirterek, “Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” dedi.

Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız, sanığın cezalandırılmasını istedi.

İndirim yapıldı

Mahkeme, sanığın işlediği suçun sabit olduğunu belirterek yazarı beş yıl hapis cezasına çarptırdı.

Türköne’nin cezası, ‘yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları’ gerekçesiyle takdir indirimi yapılarak dört yıl iki aya düşürüldü.