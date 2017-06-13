Gerekçe çeviride intihal: Ayrıntı Yayınları, ‘Frankenstein’ın dağıtımını durdurdu

Ayrıntı Yayınları, Mary Shelley’nin ‘Frankenstein’ romanının Hande Yazıcı tarafından yapılan çevirisinde intihal olduğu gerekçesiyle dağıtımını durdurduğunu açıkladı.

Ayrıntı Yayınları, bugün yaptığı açıklamayla, Klasik Dizisi içinde bu ay yayınladığı ‘Frankenstein’ romanının Hande Yazıcı tarafından yapılan çevirisinin özgün olmadığını, daha önce Yiğit Yavuz tarafından yapılmış ve İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmış çevirisinden yararlanıldığını ve hatta yer yer doğrudan kullanma yoluna gidilerek intihale başvurulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bu durum, yıllarını çeviri edebiyatına ve çeviri eserlere adamış Ayrıntı Yayınları açısından kabul edilebilir değildir” dendi.

Kitabın dağıtımı durdurulurken, piyasadaki nüshaları da toplatılmaya başladı.

Yayınevi yaşanan durumdan dolayı, çevirmen Yiğit Yavuz’dan, İş Bankası Kültür Yayınları’ndan ve okurlarından özür diledi.