Gece yarısı: Kılıçdaroğlu ve Berberoğlu’nun davalarına bakan hakimler görevden alındı

CHP’li vekil Barış Yarkadaş, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve tutuklu vekili Enis Berberoğlu’nun davalarına bakan hakimlerin gece yarısı operasyonuyla görevden alındığını söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Yarkadaş, “İstanbul Anadolu Yakası Adliyesi ile Anadolu İstinaf Mahkemesi’nin yargıçlarının yerleri gece yarısı kararnamesiyle değiştirildi. Bunun adı yargı darbesidir” dedi.

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‘İzne ayrıldığını öğrendik’

Yarkadaş, gece yarısı yapılan operasyonla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davalara bakacak olan Anadolu 20. Asliye Hukuk Hakimi’nin görev yerinin değiştirildiğini söyledi.

CHP’li vekil şöyle konuştu: “Yargıda gece yarısı darbesi yapıldı. Biliyorsunuz; AKP Genel Başkanı Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na peş peşe tazminat davası açıyor. Bu davalara bakacak olan Anadolu Adliyesi 20. Asliye Hukuk Hakimi Pınar Daşlıçay gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Daşlıçay’ın yeni görev yerine gitmeden önce izne ayrıldığını öğrendik. Daşlıçay’ın yerine ise ağabeyinin cumhurbaşkanlığının bir dönem danışmanlığını yaptığı belirtilen Hakim Memun Kılıç getirildi. 2016 yılında Hakim yapılan Kılıç’ın facebook hesabında Rabia sembolleri var.”

‘AKP’de rahatsızlık varmış’

Bu atamanın, ‘Yargıda Kılıçdaroğlu ayarı’ anlamına geldiğini belirten Yarkadaş, “AKP, bu değişikliğe neden gittiğini kamuoyuna açıklamalıdır. Mevcut hakim Pınar Daşlıçay, görev yerinden neden alelacele alınmış ve izne çıkarılmıştır?” diye sordu.

Anadolu Adliyesi’nde görev yeri değiştirilen bir başka hakimin ise 4. Hukuk Daire Başkanı Ramazan Altınbey olduğunu belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: “AKP’lilerin, Ramazan Altınbey’e bir süredir baskı yaptığı konuşuluyordu. Altınbey, tazminat ve haksız fiil davalarına bakıyor. Bu daireden çıkan cezalar yüksek değil diye AKP’de rahatsızlık varmış. Bu rahatsızlığı dün gece yaptıkları operasyonla bitirdiler. Belli ki artık bu daire muhaliflere ceza yağdıracak. Altınbey ise yeni görev yeri Denizli’de adaleti temsil etmeye çalışacak.”

‘Bugün Berberoğlu’nun tahliye dilekçesini inceleyecekti’

Gece yarısı operasyonuyla CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı Anadolu Yakası İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanı Sadık Özkan’ın da görevden alındığını açıklayan Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: “İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Daire Başkanı Sadık Özkan, Enis Berberoğlu kararını bozmuştu. Yargılamaya da yeniden başlamıştı. Tam beş ay önce göreve getirilen Sadık Özkan, bugün Berberoğlu’nun tahliyesine ilişkin dilekçeyi inceleyecekti. Yasal süre bugün doluyordu. Ve gece yarısı, heyetiyle birlikte başka bir daireye atandı. Yerine ise Zekeriya Şen getirildi. Kararlar bugün tebliğ edildi. Şen, göreve atanır atanmaz, dilekçeye baktı ve ‘Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamına’ karar verdi. Adalet Bakanı ve HSK bunların ne anlama geldiğini derhal açıklamalıdır. Tüm davalar şaibe altındadır.”