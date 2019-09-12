Gazeteci Deniz Yücel’in tazminat talebine ikinci ret

Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) verdiği bilgiye göre Yücel’in ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle açtığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Çağlayan adliyesindeki duruşmada Yücel’in avukatı Veysel Ok hazır bulundu. Avukat, Yücel’in gözaltı süresi ve uğradığı zararın tespitini istedi.

Mahkeme, verdiği kısa aradan sonra davayı reddetti.

İstinaftan dönmüştü

Hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis istenen Yücel, Silivri Cezaevi’nde 354 gün tutuklu kalmıştı. İddianamesinin hazırlandığı 16 Şubat 2018’de tahliye edilen Yücel, daha sonra Türkiye’ye dava açmıştı. Mahkemenin reddettiği dava istinaftan dönmüş, mahkeme bir kez daha dosyayı gündemine almıştı.