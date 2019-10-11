Diken

Yaramazlara biraz batar!

Finlandiya’dan sonra Norveç de Türkiye’ye silah satışını durdurdu

‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor. İki ülke Türkiye’ye silah satışını durdurdu.

Harekatı TSK ve Suriye Milli Ordusu beraber yürütüyor. Fotoğraf: DHA

DW Türkçe’nin haberine göre Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide Türkiye’nin hamlesini ‘karmaşık’ olarak değerlendirerek Türkiye’ye yeni silah ve teçhizat ihracatına Oslo’nun onay vermeyeceğini açıkladı.

Reklam

2018’de Norveç Türkiye’ye yaklaşık 6 milyon avro (yaklaşık 38 milyon 500 bin TL) değerinde silah satmıştı.

Finlandiya da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı operasyonu kınayarak silah satışını durdurmuştu. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, “Durum ciddi. Kendi sorumluluk alanım için şunu söyleyebilirim: Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak” diye konuşmuştu.

ABD’de Trump’ın partisinden vekiller de ‘yaptırım’ teklifi hazırlıyor

ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

ABD’li senatörler Türkiye’ye ‘ağır yaptırım’ uygulanması için taslak hazırladı

ABD dışişleri bakanı: Türkiye’ye Suriye işgali için yeşil ışık yakmadık

Trump: Erdoğan Kürtleri yok ederse ben de Türk ekonomisini yok ederim

Dolar, ABD’nin yaptırım açıklamalarıyla dört ayın en yüksek gün içi seviyesinde

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

SON HABERLER

ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

ABD askerlerinin kuzeydoğu Suriye’den çekilmesiyle ilgili Başkan Donald Trump’ın kararını eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Holen ile birlikte Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli taslağı hazırladı. Taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlıkları, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar öngörülüyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...