Finlandiya’dan sonra Norveç de Türkiye’ye silah satışını durdurdu

‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Norveç ve Finlandiya Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor. İki ülke Türkiye’ye silah satışını durdurdu.

Harekatı TSK ve Suriye Milli Ordusu beraber yürütüyor. Fotoğraf: DHA

DW Türkçe’nin haberine göre Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide Türkiye’nin hamlesini ‘karmaşık’ olarak değerlendirerek Türkiye’ye yeni silah ve teçhizat ihracatına Oslo’nun onay vermeyeceğini açıkladı.

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2018’de Norveç Türkiye’ye yaklaşık 6 milyon avro (yaklaşık 38 milyon 500 bin TL) değerinde silah satmıştı.

Finlandiya da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı operasyonu kınayarak silah satışını durdurmuştu. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, “Durum ciddi. Kendi sorumluluk alanım için şunu söyleyebilirim: Finlandiya, savaş halinde olan ve insan haklarını ihlal eden ülkelere savunma malzemesi satmayacak” diye konuşmuştu.