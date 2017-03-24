Hollywood el attı: YPG saflarında IŞİD’le savaşan anarşistlerin hikayesi filme çekiliyor

Suriye’de IŞİD’i yenmek için Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) katılan Amerikalı anarşistlerin hikayesi filme çekiliyor.

Daniel Espinosa’nın çekeceği filmde başrolde ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal oynayacak.

Hollywood Reporter’da yer alan habere göre Espinosa’nın Rolling Stone’da Seth Harp’ın ‘Anarşistler ve IŞİD’ adlı yazısına dayanarak hazırlayacağı filmin senaryosu, gerçek hikayeden uyarlanacak.

Filmde Amerikalı aktivistlerin Suriye’de IŞİD’i yenmek için Kürt militanların yanına dahil olarak ‘anarşist bir kolektif’ kurması anlatılacak.

Yapımcı Riva Marker proje hakkında şunları söyledi: “Özellikle dünyayla daha az ilişki kurduğumuz günümüzde kimlik arayışıyla ilgili konular ilgimizi çekmeye başladı. Seth’in hikayesi, en acımasız koşullarda tanıdık olan her şeyi bırakmakla ilgili.”

Filmin hazırlıklarına ne zaman başlanacağına ilişkinse bilgi verilmedi.

Film, Espinosa ve Gyllenhaal’in bir araya geldiği ilk proje değil. Gyllenhaal Espinosa’nın 2017 yapımı ‘Life’ adlı bilimkurgu filminde de başrolde.