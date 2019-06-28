Filipinler lideri Duterte: Beni yargılamaya kalkanı hapse tıkarım, o. çocukları!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kendisini yargılamaya kalkacak muhalifleri hapse atmakla tehdit etti: “Hepsini hapse atarım. Hadi sıkıysa yapın. Tamam. O. çocukları. Verin dilekçenizi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Duterte bu açıklamaları, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) İnsan Hakları Parlamenterleri’nin eleştirel raporu üzerine yaptı.

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de pazartesi günü ‘sesini çıkaran Filipinliler için çok ciddi şiddet riski bulunduğunu’ söylemiş ve tehditlerin devlet yetkilileri tarafından ayan beyan yapıldığını söylemişti.

Filipinler lideri kendisini yargılamak isteyenlere şöyle seslendi: “Ben mi? Yargılanacak mıymışım? Hepsini hapse atarım. Yapmaya çalışsınlar ben de bunu yaparım. O. çocuğu. Hadi sıkıysa yapın. Gerçekten beni buna zorlamak mı istiyorsunuz. Tamam, o. çocukları. Evet. Verin dilekçenizi.”

Duterte bugünlerde Filipinler’in başkenti Manila’da Muhasır Ekonomik Bölge içinde 9 Haziran’da Filipinli bir balıkçı teknesinin Çinli bir gemi tarafından batırılmasında Çin’in tarafını tutmakla da suçlanıyor.

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Bazı kesimler Çin’in sunduğu yüksek faizli altyapı kredilerinin ve büyük yatırım vaatlerinin Duterte’nin balık teknesi olayında rıza göstermesinin nedeni olarak değerlendiriyor.

Duterte’nun cumhurbaşkanlığı sözcüsü Salvador Panelo ise bugün gazetecilerin kendilerine muhaliflere yönelik hapis tehditlerini sorması üzerine ‘Duterte’nin insanların ülkenin çıkarlarını gözettiğini görmemesi nedeniyle üzgün olduğunu’ söyledi ve “İnsanlar neden politikalarına karşı çıkıyor, bunu anlayamıyor” dedi.