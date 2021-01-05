Fikri Sağlar: Linç kampanyası AKP’nin nefret dilini bilinçli kullandığını bir kez daha gösterdi

Son günlerin gündemi gösteriyor ki, benim gibi düşünen milyonlarca yurttaşımız, geçmiş yüzyılların değil, 21. yüzyılın uygar dünyasında yerini almış, herkesin dilediği gibi özgürce yaşayabildiği, tüm temel hak ve hürriyetlerin eşit değerde ve önemde kabul edildiği, başı örtülü-başı açık ayrımı yapılmadan tüm kadınların dilediği kıyafetle, dilediği yerde çalışabildiği, kadın ve erkeğin eşit kabul edildiği, farklı etnik kimliklerin, inançların, yaşam tarzlarının ötekileştirilmediği, laik, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, sosyal ve adil bir hukuk devleti istiyor.

Tartışılması gereken soru budur ve artık halkımıza anlatılması gereken gerçekler buna ilişkindir…

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Hakkımda yürütülen linç kampanyası AKP’nin kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan insanlara ve toplum kesimlerine karşı kara propaganda ve nefret dilini bilinçli bir tercih olarak kullandığını bir kez daha göstermiştir.

Çünkü AKP, siyasal İslamcı ideolojisi üzerinden bir ‘yeni gerçeklik‘ yaratmaya çalışıyor ve herkesin de bu ‘yeni gerçeğe’ koşulsuz, sorgusuz biat etmesini istiyor.

Fikri Sağlar’ın yazısı