‘FETÖ’den sorgulanan akademisyen intihar etti: Bu suçu atanları Allah’a havale ediyorum

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakılan, Ordu Üniversitesi’nde yardımcı doçent Mustafa Sadık Akdağ intihar etti.

Olay, dün Özkaymaklı Mahallesi Kristal Park Sitesi’nde meydana geldi.

Ordu Üniversitesi diş hekimliği fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapan 34 yaşındaki Akdağ, ziyarete geldiği arkadaşının evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

“Ölümünden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah’a havale ediyorum” diye yazılı not bırakarak intihar eden Akdağ’ın, kısa süre önce ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akdağ’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.