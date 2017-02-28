‘FETÖ’den sorgulanan akademisyen intihar etti: Bu suçu atanları Allah’a havale ediyorum

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakılan, Ordu Üniversitesi’nde yardımcı doçent Mustafa Sadık Akdağ intihar etti.
Olay, dün Özkaymaklı Mahallesi Kristal Park Sitesi’nde meydana geldi.
Ordu Üniversitesi diş hekimliği fakültesinde yardımcı doçent olarak görev yapan 34 yaşındaki Akdağ, ziyarete geldiği arkadaşının evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
“Ölümünden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah’a havale ediyorum” diye yazılı not bırakarak intihar eden Akdağ’ın, kısa süre önce ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakıldığı öğrenildi.
Akdağ’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir’de ‘FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti
Geçen hafta intihara kalkışmıştı: ‘FETÖ’den açığa alınan polis memuru intihar etti
İstanbul’da ‘FETÖ’ şüphesiyle açığa alınan polis memuru intihar etti
Kırıkkale’de kimliği açıklanmayan ‘FETÖ’ şüphelisi cezaevinde intihar etti
‘FETÖ’den tutuklanan albay, cezaevinde ölü bulundu
Darbe girişiminin ardından tutuklanan savcı, cezaevi tuvaletinde intihar etti
Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen öğretmen intihar etti
‘FETÖ’den gözaltına alınmak istenen emniyet amiri, ‘makamında intihar etti’
‘FETÖ’den açığa alınan polis memuru intihar etti
Bursa’da ‘FETÖ’ operasyonundan korkan polis intihar etti: Korkum beni bu duruma getirdi
‘FETÖ’den açığa alınan infaz koruma memuru intihar etti
Öğretmen oğlu ‘FETÖ’den tutuklanan imam intihar etti
‘FETÖ’ suçlamasıyla gözaltına alınan astsubay nezarette intihar etti
Bayburt’ta ‘FETÖ’ şüphesiyle açığa alınan polis memuru intihar etti
‘FETÖ’ şüphesiyle açığa alınan polis memuru intihar etti