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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ tutuklusu hakim ve savcılara 12 yıla varan ceza

İzmir’de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması sonucunda açılan davada tutuklu yargılanan eski savcı İlker Çetin ile eski hakimler Serdar Göçer ve Esra Selçuk’a, 6 ile ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fotoğraf: DHA

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Uşak eski cumhuriyet savcısı İlker Çetin, Marmaris eski hakimi Serdar Göçer ve Çeşme eski hakimi Esra Selçuk hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla dava açılmış, sanıklar tutuklu yargılanmıştı.

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İzmir 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında sanıklardan İlker Çetin’e 12 yıl, Serdar Göçer’e 8 yıl, Esra Selçuk’a ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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