FETÖ sızmasına karşı kurulan MSÜ’nün teşkilat müdürü albay FETÖ’den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Harp Akademileri Komutanlığı’nın yerine ‘FETÖ‘ sızmasına karşı önlem olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) teşkilat şube müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan, ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında tutuklandı.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, Albay Kadir Atakan’ın tutuklanması TSK içindeki cemaat örgütlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla kurulan üniversitede şaşkınlıkla karşılandı. Albay Atakan’ın ilk günden bu yana üniversitenin kuruluş çalışmalarından sorumlu olan MSÜ Teşkilat Şube Müdürlüğü görevini yürütmesi ise güvenlikle ilgili birçok soru işaretini tekrar gündeme getirdi. Askeri kaynaklar, son operasyonlarda başka bazı kritik görevlerde bulunan subayların hakkında da tutuklama kararı verildiğine dikkat çekiyor.

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Kara, Hava ve Deniz harp okulları MSÜ’ye bağlı olarak faaliyet yürütüyor.