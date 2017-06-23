Facebook ‘milletin hassasiyetleri’ni gözetti: Gökkuşağı simgesi Türkiye’de kaldırıldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ‘Onur Haftası’na özel olarak sitesine eklediği gökkuşağı simgesini Türkiye’de dolaşımdan kaldırdı.

Susma24’te yer alan habere göre pek çok ülkede otomatik olarak devreye giren simgeyi, Türkiye’deki kullanıcılar sadece Facebook Pride sayfasının beğenerek kullanabiliyordu.

Ancak haziran ayı başından beri kullanılabilen simge, Türkiye’deki Facebook kullanıcılarına tamamen kapatıldı. Böyle bir adımın neden atıldığı ise henüz bilinmiyor.

Facebook, söz konusu simgeyi Singapur, Mısır, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Sırbistan ve Rusya gibi ülkelerde tepki yaratmamak için devreye sokmamıştı.