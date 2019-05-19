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Yaramazlara biraz batar!

Eurovision’a müzik değil siyaset damga vurdu: İzlandalı grup Filistin’e destek verdi

Eurovision Şarkı Yarışması’nın dün akşam İsrail’de düzenlenen finalinde Hollandalı Duncan Laurence’ın ‘Arcade’ adlı şarkısı birinci oldu. Ancak, Ortodoks-Yahudilerin (koyu dindar) yarışma öncesindeki eylemi ve İzlanda adına yarışan Hatari grubunun Filistin yanlısı eylemi birinciden çok konuşuldu.

Fotoğraflar: BBC

Türkiye’nin katılmadığı, Tel Aviv kentindeki final öncesinde binlerce Ortodoks-Yahudi Kudüs’te sokağa döküldü. Grup, yarışmanın, kendi inançlarına göre mutlak bir iş görmezlik günü olarak saptanan, kutsal sayılan ve ‘Şabat’ olarak adlandırılan cumartesiye denk gelmesini protesto etti.

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Fiziki güç harcanacak işlerin dinen yasaklandığı günde yarışma düzenlenmesinin saygısızlık olduğunu savunan protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Kudüs sokaklarında tansiyon tırmandığı sırada, bir grup kadın da sadece iç çamaşırlarıyla slogan atarak ‘karşı eylem’ yaptı. Gösteriler sırasında bir kişi tutuklandı.

İzlanda adına yarışan Hatari adlı grubun üyeleri ise canlı yayında, oylama sırasında Filistin bayrağının renklerinde atkıyı havaya kaldırdı. Grup üyelerinin ‘eylemi’ salonu dolduran İsrailliler tarafından yuhalandı.

İzlanda’nın, Filistin’deki tutumu nedeniyle İsrail’deki yarışmaya katılmaması gerektiğini savunan grup, ülkeleri katılmakta ısrar edince, “Gideceğiz ama İsrail’in politikasını protesto edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

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Ceza alabilirler

Grubun, Filistin’e verdiği desteğin ‘yarışmaya siyaset karıştırdıkları’ gerekçesiyle grubun ceza alabileceği belirtildi. Organizasyon komitesi, “Bunun bedeli olacak” açıklamasını yaparak konuyu tartıştıktan sonra karar vereceklerini duyurdu.

‘İsrail’e Karşı Akademik ve Kültürel Boykot’ adlı girişim sosyal medya üzerinden finalin bu ülkede düzenlenmemesi için kampanya yürütmüştü. Finalin İsrail’de düzenlenmesinin ‘onları kültür-sanat aracılığıyla aklamak’ anlamına geleceğini savunmuştu.

İsrail’in özellikle ‘Batı Şeria ve Gazze’deki ihlalleri’ nedeniyle yapılan boykot çağrısı bazı Avrupa ülkelerinde karşılık bulmuş, ülkeleri katılsa bile kamuoyu izlememe kararı almıştı.

Gecede mini bir konser veren ABD’li pop yıldızı Madonna da bir çok çevre tarafından ‘İsrail’in baskıcı tutumuna ve aklanma çabalarına destek vermekle’ suçlanmıştı.

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