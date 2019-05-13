Eski müsteşardan Hazine yorumu: Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için Merkez Bankası’nın (MB) 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmasını yorumlayan eski Hazine müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor” diye konuştu.

Fotoğraf: mahfiegilmez.com

Eski Borsa İstanbul Başkanı İbrahim M. Turhan da bu konuda daha önce uyardıklarını fakat dikkate alınmadığını dile getirdi.

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İhtiyat akçesi öngörülemeyen durumlara karşılık kârdan ayrılan para niteliği taşıyor.

Reuters haber ajansı üst düzey kaynaklara dayandırdığı bir haberde merkezi yönetim bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla olduğu ve bütçenin desteklenmesi için böyle bir adımın atılmasının planlandığını belirtmişti.

İhtiyat akçesi daha önce hiçbir dönem Hazine tarafından kullanılmamıştı.

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Eğilmez’in bu konudaki yorumu “Reuters’in, TCMB’nin ihtiyat akçelerinin bütçeye devredileceği yolundaki haberi umarım doğru değildir. Bu para basmak demektir. Kısa vadeli avans uygulaması çok daha namuslu bir uygulamaydı” oldu.

Deneyimli iktisatçı bir takipçisinin “Bir yandan kur baskılanmaya çalışılırken bu niye yapılıyor” sorusuna, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor” diye yanıt verdi.

Eski Borsa Başkanı: İkramiyeler kamu maliyesine etki eder diye uyarmıştık, dikkate alınmamıştı

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili olarak da çalışan eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim M. Turhan “Emeklilere her bayram ikramiye ödenmesinin kamu maliyesinde yaratabileceği etkiye işaret ettiğimizde pek dikkate alınmamıştı” sözleriyle konuya ilişkin daha önce yaptıkları uyarıları hatırlattı ve “Bugün @Merkez_Bankasi ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarılmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberin arkasında bu yatıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

27-31 Mayıs haftasında ₺12 milyarın üzerinde ikramiye ödenmesi söz konusu. Cuma günü itibarıyla Hazinenin @Merkez_Bankasi ndaki hesaplarının bakiyesi ₺43,5 milyar. TL likiditeyi bu kadar sıkınca ve politikalar da piyasa katılımcılarının tedirginliğini artırınca maliyet artıyor — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) May 13, 2019

Turhan 27-31 Mayıs haftasında 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödemesinin söz konusu olduğunu yazdı. Cuma hünü itibariyle Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki hesaplarının bakiyesinin 43.5 milyar lira olduğunu belirten Turhan “TL, likiditeyi bu kadar sıkınca ve piyasa katılımcılarının tedirginliğini artırınca maliyet artıyor” dedi.