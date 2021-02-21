Eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi, intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Atatürk Mahallesi’ndeki müstakil bir evde yaşayan Ayşe U. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Muhterem U. arasında tartışma başladı.

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Tartışma sırasında av tüfeğiyle Ayşe U.’ya ateş eden Muhterem U., ardından aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Muhterem U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe U, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.