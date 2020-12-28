Erk Acarer: Toplumun son nefes borularından biri daha tıkanıyor

İçişleri Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşlarına (STK) kayyum atama yetkisi yasalaştı. ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ Meclis’ten geçti.

Türkiye’de STK’ler bir yandan sistemin eksiklerini kapatıyor, bir yandan da aynı sistem tarafından yaratılan mağdurlara soluk oluyordu. Şimdi toplumun son nefes borularından bir daha tıkanıyor. Ötekiler ve dezavantajlı gruplar ile birlikte savunmasız yaşam alanları da etkilenecek.

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Şimdi, istismara uğrayan çocuklar, öldürülen kadınlar, mağdur sığınmacılar, şiddet öznesi LGBTİ+ bireyler, bacakları kesilen canlılar, altın için tarumar edilen ormanlık alanlar, peşkeş çekilen doğal kaynaklar biraz daha kimsesizleşecek.

Erk Acarer’in yazısı