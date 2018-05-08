Erdoğan’ın İnce’ye yönelik ilk taktiği, küçümseme: Gariban, kukla, karikatür..

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermesiyle ilgili ilk kez yorum yaparken “Gariban, kukla, karikatür” nitelemelerinde bulundu.

Erdoğan AKP grup toplantısında CHP’nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylara imza verilmesi yönündeki önerisi için “Başka partilerin adayları için seçim kurullarında görev çıkarmışlar. Dünyanın hiç bir yerinde seçmen pazarlamak demokrasinin içinde yoktur. Korkarım bu durum CHP’nin toptan satışına kadar gider” diye konuştu.

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İnce ile ilgili ilk yorum

Erdoğan’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili ilk yorumunu da bu konuşmada yaparken şöyle dedi: “Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını öne sürerek yola çıkmışlardı, haklarını vermek lazım bizi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz.”

‘Yıkım ekibi’

Erdoğan muhalefetin adaylarının bazı sözlerini de değerlendirirken şöyle dedi: “Biri gözüne cumhurbaşkanlığı külliyesini, öteki devletin uçaklarını, beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş. İlla biz bunları yıkacağız yok edeceğiz diyorlar. Biri Çankaya’da yatacakmış. Diğeri külliyeyi gençlere tahsis edecekmiş. Böyle politika olur mu? Bu nasıl cüce bir politikadır. Çankaya’da yatmakla orayı konuk evi haline getirmekle politika yaptığını zannedenler bu milleti ne yerine koyuyorlar. Bu millet gereken cevabı 24 Haziran’da verecektir. Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran’da milletimizle birlikte yıkım ekibine hak ettiği dersi vereceğimize inanıyorum.”

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Erdoğan, hükümetin geçtiğimiz 15 yılda yaptığı uygulamaları da uzun uzun anlattı.