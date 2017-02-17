Erdoğan: Bu mücadeleyi şahsım için verecek kadar karaktersiz değilim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini kendisi için istemediğini söyledi.

Kahramanmaraş’taki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, 16 Nisan’daki referandumla birlikte ‘eski Türkiye’ye dönüşün imkansız hale geleceğini belirterek, “Havada bulut, eski Türkiye’yi unut. Hazır mıyız? İşte onun için bu kadar hırsla saldırıyorlar” dedi.

‘Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyorlar’

Yeni sisteme karşı çıkanların esasen halka karşı çıkmak olduğunu savunan Erdoğan, muhalefeti “Ülkemizi patinaj yaptırmanın ötesinde geri götürdüler. İşte bunlar o Türkiye’nin özlemiyle yanıp tutuşuyorlar. Şimdi yine Meclis’te zayıf bir hükümet olsun istiyorlar. Siyasi partiler, ülkeye ve millete hizmet bulamasın istiyorlar” sözleriyle eleştirdi.

’16 Nisan’a çıkacağıma dair elimde belge var mı?’

Erdoğan, siyasi hayatında bugüne kadar yaptıklarının hiçbirini kendi için yapmadığını da iddia ederek, “Ya ben kimim? Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan’a çıkacağıma dair elimde bir belge var mı? Bu mücadeleyi şahsım için verecek kadar karaktersiz değilim. Türkiye’ye bunca hizmeti şahsımız için mi getirdik?” diye konuştu.

‘Belediye başkanlığından beri başkanlığı savundum’

Yeni sistemin kendi projesi olduğunu dile getiren cumhurbaşkanı, “Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum bir reformdur. Şayet, milletimiz 16 Nisan’da ‘Evet’ derse, Türkiye cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek. Bundan sonraki ilk seçimlerde de milletimiz kimse teveccüh ederse, bu sistemin ilk cumhurbaşkanı olacak” dedi.

‘İdam cezası referandumdan sonra gündeme gelecek’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen ‘demokrasi nöbetleri’nde yurttaşların sloganlarla ifade ettiği idam cezası tartışmasının referandumun ardından gündeme geleceğini kaydeden Erdoğan, “Şimdi hedef 16 Nisan’da ‘Evet’ oylarını halletmek ve bunun arkasında parlamentoda inanıyorum ki, bu konu idam konusu gündeme gelecektir. Parlamentodan bunun geçeceğine de inanıyorum. Bu bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Çünkü, bunu onaylamak boynumun borcudur. Şehitlerimize bunun hesabını veremem. Allah’a bunun hesabını veremem. Bir katili affetmek devletin yetkisinde değildir” dedi.