Erdoğan’dan S-400 yaptırımı yorumu: Amaç savunma sanayimizin önünü kesmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin, Rus yapımı S-400 alımıyla ilgili yaptırım kararına ilişkin, bunun amacının savunma Türkiye’nin sanayisinin önünü keserek kendilerine muhtaç hale getirmek olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Niğde-Ankara Otoyolu’nun açılış törenine video konferansla bağlanan Erdoğan, salgınla mücadele ederken ülkeye çağ atlattıklarını belirterek önlerinde uzun bir açılış listesi olduğunu söyledi.

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Kısa adı CAATSA olan ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın gereği olarak uygulanacağı açıklanan yaptırımlara değinen Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye büyüdükçe, hedeflerine yaklaştıkça, maruz kaldığı saldırıların çapı da artıyor. Ülkemizle meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yaptırımları deniyor. Geçen hafta AB’nin yaptırımları vardı dün de ABD’nin yaptırımları açıklandı. 2017’den beri CAATSA Türkiye’den başka hiçbir ülkeye uygulanmamıştır. Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır. Bu nasıl bir müttefikliktir? (…) Gerekçesi nedir? Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması. Asıl amaç savunma sanayinin önünü keserek kendilerine muhtaç hale getirmek. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. “

Erdoğan, Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra da böyle yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, “Biz kendi işimize bakacağız. Savunma sanayimizi bağımsız hale getirmek için dünkünün iki katı çalışacağız” ifadelerini kullandı.