Erdoğan’dan ‘kampanya’ çıkışı: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele için başlatılan kampanyayı ‘devletin’ yürüttüğünü belirterek, “Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur” dedi.

Lideri olduğu AKP’nin ilk başkanlarına video konferans yoluyla seslenen Erdoğan, “Herkesin gönüllü karantinada kalması çok önemli” dedi ve kendisinin yedi maaşını bağışlayarak başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına il teşkilatlarından destek istedi.

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Kampanyanın Cumhurbaşkanlığının belirlediği makamlar tarafından yürütüldüğünü, İçişleri Bakanlığı ve Aile Bakanlığı’nın kampanyaları koordine ettiğini belirten Erdoğan, diğer kurumların kampanya düzenlemeye izni olmadığını söyledi.

“İzinsiz kampanya yürütülemez, yasalar müsaade etmiyor” diyen Erdoğan, muhalefet cephesinden gelen, “Dilencilik yapıyorlar” eleştirilerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı kampanyalar, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle durdurulmuş, hesaplar bloke edilmişti.

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‘Çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir’

Erdoğan, salgınla mücadelede getirilen kısıtlamalara ve yapılan uyarılara uyulmaması halinde daha sıkı tedbirleri alınması gerekebileceğini, “Salgın yaygınlaşırsa çok daha sıkı tedbirler kaçınılmaz hale gelebilir” sözleriyle ifade etti.