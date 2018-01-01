Erdoğan’dan kadro isteyen taşerona: Ne kadrosu, çalışıyorsunuz işte

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadro isteyen bir taşeron işçiye “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” sözleriyle seslendi.
Yüzbinlerce taşeron işçiye KHK’yla kadro yolu açılırken, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmayacağı belirtilmişti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “KİT’lerin taşerona kadroya dahil edilmesi son derece yanlış olur” demişti.
‘Ne kadrosu’
Evrensel’in haberine göre bir taşeron işçi, Erdoğan’a “KİT’lere kadro, şeker fabrikalarına kadro başkanım” dedi.
Erdoğan da ellerini iki yana açarak “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” karşılığını verdi.