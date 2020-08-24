Erdoğan’dan Biden’a: Çay içmişliğimiz var ya, böyle bir ifadeyi nasıl kullanırsın?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’de muhalefeti desteklemeleri gerektiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı, Ankara’daki kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*(Karadeniz’deki doğalgaz keşfi) Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımızı engellemek isteyenlere gerek zor kullanarak hakkımızı savunacağımızı gösterdik. Ege’de de Akdeniz’in en uzun kıyısına sahip ülke olarak, ülkemizin hakkını hukukunu çıkarlarımızın gereğini yerine getirdik. Dokuzuncu sondajımızda ülkemizin bugüne kadar tespit ettiği rezervi bularak emeklerimizin karşılığını aldık.

*Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek. Önümüzdeki süreçte Akdeniz’de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz.

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Yunanistan’a tepki

* Yunanistan’ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yunanistan’ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin, ne ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir.

*Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Türkiye, yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir.

‘AB dürüst davranmadı’

* Avrupa Birliği (AB) bize karşı hiçbir zaman dürüst davranmadı. Ülkemize karşı teröristleri destekliyorlar. Yunanistan’dan FETÖ’sü giriyor, PKK’lısı giriyor. Almanya da bunlara oturum veriyorlar. Bir diğer kısmı da bakıyorsunuz Fransa’ya gidiyor. Ve bunlara buralarda ev sahipliği yapıyorlar. Dostluk bu mudur?

*Bunlarla baş başa oturduğumuzda inkar ediyorlar. Bu ülkenin istiklali ve istikbali konusunda gerektiğinde hayatını feda etmeyi göze alan millete saygı duymuyor, yanında yer almıyor. Türkiye’ye karşı sergilediği ikiyüzlü tavır, Avrupa Birliği’nin de sonu olmuştur. Artık dünyada kimse bu birliğe değerler olarak bakmıyor.

‘Oturup çay içmişliğimiz var’

* (Joe Biden’ın “Muhalif liderleri desteklemeliyiz” sözü) Amerika’daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını gizleme gereği duymadan ifşa edilmesidir. Türkiye’de darbe ile yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmek istediklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be… Oturup konuşmuşluğumuz, çay içmişliğimiz var ya… Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Ama kullandılar. Buna cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır. Dikkat ederseniz ben cevap vermedim. Maalesef ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tüm şiddetiyle tepkisini koymak yerine konunun aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir.

‘Rezerv güçlü’ mesajı

* Merkez Bankası’nın 45.4 milyar doları dövizdir. 2016 yılında altın rezervimiz sadece 14 milyar dolar seviyesindeydi. Yurtdışındaki altınımızı ülkemize getirerek, ülkemizde çıkan altını Türk Lirası üzerinden alarak altın rezervimizi yaklaşık üç kat arttırdık. Türkiye döviz ve altın kıymetleri bakımından önemli güce sahiptir.

Covid-19’la mücadele

* Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü. Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz. Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz.

* Türkiye’nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor. Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız.

Giresun’daki sel

* Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. 22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020’ye erteliyoruz.

*2020 yılı üçüncü vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık. 22 Ağustos-30 Kasım’da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık’a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık’a kadar uzatıyoruz.