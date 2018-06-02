Erdoğan’dan ‘Apoletlerini sökeceğim’ diyen İnce’ye: Paşamızla hukukumuz çok yakın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için “Onun apoletlerini sökeceğim” sözlerine yanıt verdi: “Bizim Metin paşamızla Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen çok yakın bir hukukumuz var. Millet sana apoletleri sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez.”

Malatya’da konuşan ve İnce’yi eleştiren Erdoğan’ın sözlerine alkış tutarken görüntülen Temel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisleriyle Suriye’nin Afrin kentinden yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın da komutanıydı.

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İnce, Temel’e “Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun” diyerek tepki göstermişti.

Konya’da konuşan Erdoğan, İnce’nin Temel’e saldırdığını savundu.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Her şeyden önce Malatya’daki iftar, parti iftarı değil esnaf ve sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü gibi elbette 2. Ordu komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim Metin paşamızla Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen çok yakın bir hukukumuz da var. Muharrem İnce millet sana Metin Temel Paşa’nın apoletlerin sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki; çok hevesli olduğun CHP genel başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.”