‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımına üç tutuklama

Ankara’da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen üç kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medyada Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen M.Y., A.Ş., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ş., A.K. ve N.K. çıkarıldıkları mahkemece ‘cumhurbaşkanına hakaret,’ ‘terörle mücadele kanununa muhalefet’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından tutuklandı. M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.