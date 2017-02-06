Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımına üç tutuklama

 

Ankara’da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen üç kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medyada Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen M.Y., A.Ş., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ş., A.K. ve N.K. çıkarıldıkları mahkemece ‘cumhurbaşkanına hakaret,’ ‘terörle mücadele kanununa muhalefet’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından tutuklandı. M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Erdoğan’a hakaret’ suçunun varlık nedeni ‘devletin saygınlığını korumak’mış

‘Erdoğan’a hakaret’i AYM’ye taşıyan hakim, Trabzon’a ‘sürüldü’: Takdir milletimindir

Erdoğan’ın ‘affı’ HDP’ye kadar!

‘Şair’ İngiliz bakan da şaşırdı: ‘Erdoğan’a hakaret şiiri’nin lafı bile edilmedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...