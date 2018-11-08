‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Gazeteci Mahalli’ye ‘diktatör’ cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten iki yıl beş ay, ‘kamu görevlilerine hakaret’ten ise bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Mahalli “Yaptığım gazetecilik faaliyetidir” dedi.

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mahalli, 15 Aralık 2016’da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli’nin ‘kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını’ dikkate alarak 20 Ocak’ta tahliyesine karar vermişti.

Reklam

‘Diktatör hakaret değil tanımdır’

Savunmasında suçlamaları reddeden Mahalli, “Yaptığım gazetecilik faaliyetidir. Beraatimi talep ederim” dedi.

Mahalli son sözünde ise şunları söyledi: “Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Ben her zaman ‘sayın cumhurbaşkanı’ şeklinde ifade ettim. ‘Diktatör’ kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetkiyle ilgili olarak belirtilmiş bir tanımdır.”

Reklam

Erdoğan’ın avukatı ise şöyle konuştu: “Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkame Mahalli’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten iki yıl beş ay, ‘kamu görevlilerine hakaret’ten ise bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.