Erdoğan: Türkiye hukuk devleti olmasaydı, hainler çukurlarda yatıyor olurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hukuk devleti olmasının kanıtı olarak, ‘FETÖ’ mensuplarının çukurlarda yatmamasını gösterdi.

15 Temmuz panelinde konuşan Erdoğan, isim vermeden CHP’yi darbecilerin haklarını savunmakla suçlarken, “Darbeciler başta olmak üzere terörist davaları ile ilgili taleplerle karşılaşıyoruz. Bu anlayış bizi üzüyor. Batı katillerin hakları ile ilgileniyor. Bu insan hakları anlayışını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

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Gülen’e seslendi: Seni daha önce ben çağırdım

Erdoğan, “ABD uygun görürse Türkiye’ye giderim” diyen ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’e “Seni daha önce ben çağırdım ya niye gelmedin. Buraya gelince akıbetini biliyorsun” diye seslendi.

Girişim sırasında 35 darbecinin öldürüldüğünü söyleyen cumhurbaşkanı, “Türkiye bir hukuk devleti olmasaydı, en azından o gece fiilen yer alan on binlerce hain cezaevlerinde değil, rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu. Batı, ikide bir bize bunu soruyorsunuz. Bu sayılar nedir? Benim 250 vatandaşım şehit oldu, darbecilerden 35” dedi.