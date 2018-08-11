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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan sordu: Bazıları ‘Halimiz ne olacak?’ diyor, ne varmış halimizde…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ordu’nun sel felaketinin yaşandığı Ünye ilçesinde yükselen döviz kurlarıyla ilgili konuştu: “Bazıları ‘Halimiz ne olacak?’ diyor. Ne varmış halimizde…”

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından TL dün dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetmişti. Dolar/TL kuru şu an 6.4 seviyelerinde. Resmi verilere göre Türkiye’nin 453 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

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İlk açıklamasında “Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah’ımız var” diyen Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan artışı “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” diye değerlendirmiş ve eklemişti: “Dolar molar bizim yollarımızı kesmez” demişti.

‘Onların doları varsa bizim Allah’ımız var’

Ünye’de konuşan Erdoğan, sözlerine “Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür. Bu millet inançlıdır ve bu millet düştüğü yerden çok güçlü kalkar. Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var” diyerek başladı.

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‘NATO’daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz’

Bir kez daha ‘yastığın altındaki dövizleri’ hatırlatan cumhurbaşkanı, “Bunları bankalara vererek Türk Lirası’na çevirelim ve bu anlamda en önemli istiklal savaşını verelim. Bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ederek bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuktan anlarız hukuk dilinden anlarız” diye konuştu.

ABD’ye seslenen Erdoğan, “Şunu vermeyeceğiz… Bunu vermeyeceğiz. Ya senin olsun, verme. Bizde olanlar bize yeter. Bazıları ‘Halimiz ne olacak?’ diyor. Ne varmış halimizde… Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Bugün de kalkarız yarın da kalkarız. Yeter ki benim milletim ayakta dursun. Hiç endişeniz olmasın biz bugüne kadar dik durduk. Biz sadece Allah’ın huzurunda secdeye eğildik. Ve buradaki bir rahiple ilgili olarak Türkiye’yi yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben yine sesleniyorum ABD’dekilere. Yazık, yazık… Siz NATO’daki stratejik ortağınızı bir papaza, bir rahibe değişiyorsunuz. Ve biz adaletin gereği neyse onu yaparız” dedi.

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