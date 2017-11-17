Erdoğan sinyali verdi: Afrin’i YPG’den temizlememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, halen YPG’nin elindeki Afrin’in ‘temizlenmesi gerektiğini’ söyledi.

Ankara’da AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, ABD’yi Türkiye’nin IŞİD ve YPG’yle mücadelesini ‘baltalamak’la suçladı, ABD’nin ‘hayata geçirmeye çalıştığı senaryonu’nun farkında olduklarını kaydetti.

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Erdoğan şunları ifade etti: “Müttefiklik ayrı bir şey, müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak başka bir şey… DEAŞ ile PYD’nin işbirliğini ‘saygıyla karşıladıklarını’ söyleyenlerin aleni itiraflarından daha somut belge aramaya gerek yok.”

Operasyon sinyali

Erdoğan, İdlib’de çatışmasızlık bölgesi için Suriye’ye giren TSK’nın ‘çevrelediği’ Afrin için de operasyon sinyali verdi: “Bizim için Afrin çok daha önemli. Afrin’i PYD ve YPG’den temizlememiz gerekiyor. Oradaki gözleme noktalarında biz hakim unsur olarak bulunacağız, buna mecburuz. Eğer bulunmazsak burayı farklı terör grupları işgal etme yoluna girerler. ABD’nin verdiği sözlerin büyük kısmını tutmaması bizim için büyük hayal kırıklığı oldu, Afrin’de aynı şeyi yaşamak istemiyoruz.

Türkiye, ‘PKK’ın Suriye kolu’ olarak gördüğü PYD’yi terör örgütü kabul ediyor. ABD ise Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen IŞİD’le mücadelede sahada PYD’yi önemli bir ortak sayıyor.

Afrin, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşısında bulunuyor.