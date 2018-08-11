Erdoğan Ordu’da: Yıkılan köprü 1960’ta yapılmış, üç-dört ayda yenisi inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’daki selde yıkılan köprünün 1960’ta inşa edildiğini söyledi.

Ordu’da 8 Ağustos’taki sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bir kişi hayatını kaybetmiş, yedi kişi yaralanmış, çok sayıda ilçede sokaklar nehre dönmüş, evleri ve işyerlerini su basmıştı. Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü de yıkılmıştı.

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Cumhurbaşkanı, bugün Ordu’ya giderek köprüyü inceledi.

“Bir şehidimiz var, birkaç yaralımız var” diyen Erdoğan, “Kardeşlerim; bir kaza ve kadere inanmış insanlarız. Bu bizim imanımızın gereğidir ve Ordu’da yaşanan felaket tabi sadece Ordu ile kalmadı, Rize’de, Trabzon’da da yaşandı. Bu bölgelerin kaderinde bu var” ifadelerini kullandı.

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Cevizdere Köprüsü’nü üç-dört ayda bitireceklerini dile getiren cumhurbaşkanı, “Malum bu köprü 1960 yılında yapılmış, o zamanın imkânlarıyla yapılmış” diye konuştu.

Köprünün yanına Karadeniz Sahil Yolu’nu yaparken bir köprü daha yapıldığını, onda herhangi bir şey olmadığını belirten Erdoğan, hızla ihale sürecinin tamamlanacağını kaydetti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun dışında tabi yedi-sekiz tane daha biliyorsunuz bağlantı yollarındaki köprüler, köprücükler var; onların da talimatını aynı şekilde verdik. Ve bu süre içerisinde o köprüleri de yine farklı firmalara vererek inşallah onları da yine üç-dört ay içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz şu: bu millet azizdir, bu millet güçlüdür, bu millet inançlıdır, ve bu millet evelallah düştüğü yerden çok farklı kalkar. Şu anda gördüğünüz gibi kırma işlemleri devam ediyor ve tabliyeler söküldü. İnşallah süratle bayram, bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek üç-dört ayda bitirilecek ve diğer sekiz tanesi de bu süre içerisinde onlarda tamamlanacak hedefimiz şu inşallah, tıraş edilen sakal çok daha gür çıkar.”