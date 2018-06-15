Erdoğan namaz çıkışı ‘Suruç’ için konuştu: Çözüm sürecindeki oyunları hala yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Suruç’ta seçim çalışmaları sırasında dört kişinin öldüğü olayla ilgili yaptığı açıklamada “Çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Erdoğan, bayram namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kıldıktan sonra dışarıda bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Reklam

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP’li Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu dört kişinin öldüğü, dokuz kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Vekilimizin abisini PKK hedef alarak öldürdü, aileden bir kaç kişiyi yaraladılar. Bunlar tahrik olarak bu işi yapmayı bırakmış değiller. Biz ‘Milli birlik, kardeşlik’ dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Esnaf ziyaretinde bir saldırı cereyan etti. 4 ölü , 9 yaralı var. Çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar. Şunu bilsinler ki, biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar’da bırakacağız, ne Cudi’de bırakacağız, ne Tendürek’te bırakacağız ne Bestler Dereler’de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz.”

‘Bedelli askerlikle ilgili ihtiyacın olduğu ortada’

Hükümetin seçimden sonra kalıcı bedelli askerlik uygulamasına gidip gitmeyeceği yönündeki soru üzerine de Erdoğan “O tabii çok ayrı bir konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay’ın bu talebini bir kenara koyamayız. Türkiye’de şu anda zaten bizim silahlı kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada” dedi.