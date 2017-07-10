Erdoğan liderlere rest çekmiş: İstikamet Paris İklim Anlaşması’nı geçirmemek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Paris iklim anlaşmasından çekilme kararının ardından Türkiye’nin konumunun da anlaşmanın şu anda parlamentodan geçmemesi istikametinde olduğunu söyledi.

Almanya’nın Hamburg kentinde geçen cuma ve cumartesi günü düzenlenen G20 toplantısının sonunda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye’nin Paris iklim anlaşmasının onay sürecine ilişkin izleyeceği yöntem konusunda açıklamalarda bulundu.

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“Müzakerelerin yapıldığı dönemde imzayı attık fakat dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande’ın bize vermiş olduğu bir söz vardı. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında olduğumuz için oradaki mali yaptırımların karşılanacağı taahhüdünde bulundular. Bizler de dedik ki ‘Eğer bu gerçekleştirilirse parlamentodan geçer, aksi takdirde bu, parlamentodan geçmez’. Nitekim şu anda henüz parlamentodan geçmemiştir” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla Amerika’nın attığı bu adımdan sonra bizim de durduğumuz konum şu anda parlamentodan geçmemesi istikametindedir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim.”

‘Kusura bakmayın’

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay ülkesinin iklim anlaşmasından çekileceğini açıklamıştı. G20 zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a da Türkiye’nin bu konudaki düşüncelerini söylediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “‘Kusura bakmayın, bize verilen söz yerine gelmedikçe biz parlamentomuzdan bunu geçirmeyiz’ dedim.”