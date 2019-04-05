Erdoğan: Belediye meclisinde çoğunluğu olmayan başkan bütçe yapamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da belediye meclis üyelerinde çoğunluğun kendilerinde olduğunu vurgulayarak mecliste sırtını dayayabileceği çoğunluğu olmayan bir belediye başkanının bütçe çıkaramayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na Anıtkabir ziyareti üzerinden yüklendi:“Bakıyorsunuz İstanbul’dan beyefendi çıkıyor gidiyor. Sen bir defa mazbatanı aldın mı? Anıtkabir’in protokol işlerinden haberin yok. Defterin nasıl yazılacağını da bilmiyor. Buna hakkın da yok. Mazbatanı alırsın o zaman yaparsın. Yaptığı protokol usulü açısından yanlıştır. Biz yıllardır Anıtkabir’e gideriz hiçbir zaman protokole aykırı davranmadık. Bu önce usul erkan öğrenmeli. Kılavuzları kendisini yanlış yönlendiriyor. Ne oldu savunma bakanlığı defteri oradan çekti aldı.”

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“Seçim bitti şimdi mahkeme süreci var” diyen cumhurbaşkanı, itiraz sürecinin il ve ilçe seçim kurullarından sonra Yüksek Seçim Kurulu’yla (YSK) tamamlandığını anımsattı.

YSK’nın bu mahkeme sürecinin patronu olduğunun altını çizen Erdoğan şöyle devam etti: “Bazen bakıyorum sağolsun ağzı olan konuşuyor. Belli kariyeri olan da konuşuyor. Tabii yaşamamışlar bunları. Ben tabii damdan düşerek geldim. İstanbul ilçe ve il seçim kurullarında milletvekili seçildim, YSK’ya başvuruldu ve milletvekilliğim alındı. Ama onda da bir hayır varmış daha sonra İstanbul’a belediye başkanı oldum.”

İtiraz sürecinde her partinin kendine göre bir işleyişi olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı, ilçe ve ildeki neticelerin partisinin çalışmalarıyla örtüşmemesi halinde YSK’ya müracaat etme hakları olduğunu anımsatarak, “Bu bir hak gaspı değildir. Size gönül veren seçmenlerin ‘Tamam şimdi huzur buldum’ detirecek bir hamledir” dedi.

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Türkiye’de 30 büyükşehirin 15 tanesini kendi partisinin aldığını, birini MHP’nin aldığını anımsatan Erdoğan son gelişmelerle ‘cumhur ittifakı‘nın oy oranının yüzde 53.3 olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, muhalefet bloğunu ‘dörtlü mekanizma‘ olarak nitelendirerek, “Onların oyu yüzde 47 bile değil” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye’deki 911 ilçenin 511’ini parti olarak biz kazandık. 135’ini de MHP kazandı. Yani yüzde 70’ini cumhur ittifakı kazandı. 386 beldenin ise 202’si bizim partide, 89’unu ise MHP kazandı. Büyükşehir dışındaki illerin çoğunluğunu da cumhur ittifakı kazandı. Millet cumhur ittifakına gönlünü vermiş.”

İstanbul’da hem ilçe belediye başkanlıklarında çoğunluğa hem de belediye meclisinde kahir ekseriyetin AKP ve ‘cumhur ittifakı’nda olduğuna vurgu yapan cumhurbaşkanı, Ankara’da ise 107 meclis üyesinin 39’unun ‘dörtlü mekanizma’ya ait olduğunu belirtti: “Bu gerçeği görmeden değerlendirme yapıyorlar. Alınacak kararlar, gayri menkul, bütçe meclisten geçecek. ‘Ben başkanım istediğim gibi komisyon kurarım’ diyebilir misin öyle bir şey yok? Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çocuğunluğu yoksa komisyonları istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi çıkaramaz.”

Telaşa gerek olmadığını söyleyen Erdoğan, “Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım ancak bunun yanında anayasanın bana tanıdığı bir imkan var AKP’nin genel başkanıyım. Bu iki görevimi yürütmek durumundayım” dedi.