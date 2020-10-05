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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

  • Salgının sağlık boyutu yanında diğer tüm etkilerini azaltmayı amaçlayan pek çok teşviği hayata geçiriyoruz.
  • Çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere verdiğimiz desteğin tutarı 38 milyar liraya ulaştı.
  • Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı.

‘İşsizlik ödeneğinden 4 milyar lira’

  • İşsizlik ödeneği olarak 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir.
  • Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3.5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

‘500 bin ücretsiz tablet’

  • Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.
  • Önümüzdeki haftadan itibaren 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacak.

‘MİNSK Karabağ sorununu çözmedi’

  • Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir.
  • (Karabağ) AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MİNSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti.

‘Haydut devletler’

  • Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir.
  • İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor.

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Gıda ve tarım alanlarında değişiklikler içeren torba teklif Meclis gündeminde. Çarşamba günü görüşülmeye başlayacak teklifte gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan ‘yanıltıcı yayın’ yapan veya ‘korku ve güvensizlik’ oluşturanlara ceza verilecek.

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