Erdoğan: İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İkinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz” dedi.
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- Salgının sağlık boyutu yanında diğer tüm etkilerini azaltmayı amaçlayan pek çok teşviği hayata geçiriyoruz.
- Çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere verdiğimiz desteğin tutarı 38 milyar liraya ulaştı.
- Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı.
‘İşsizlik ödeneğinden 4 milyar lira’
- İşsizlik ödeneği olarak 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir.
- Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3.5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.
‘500 bin ücretsiz tablet’
- Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.
- Önümüzdeki haftadan itibaren 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacak.
‘MİNSK Karabağ sorununu çözmedi’
- Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir.
- (Karabağ) AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MİNSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti.
‘Haydut devletler’
- Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir.
- İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor.