Erdoğan duyurdu: Kaşıkçı’ya dair ses kayıtları ABD dahil dört ülkeye verilmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verdiğini söyledi.

Türk makamlarının Kaşıkçı cinayetine ait ses kaydına sahip olduğu iddia ediliyordu ancak söz konusu kayıt teyit edilmemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı olayını görüşmek üzere 17 Ekim’de Türkiye’ye geldiğinde, ABD’li yayın kuruluşu ABC News, kendisine ses kaydının dinletildiğini öne sürmüş ancak ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili Pompeo’ya deşifre metni ya da video verilmediğini söylemişti.

Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı’nın cinayetine ilişkin ses kayıtlarının Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan’a dinletildiğini açıkladı.

Fransa’ya giderken Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere konuşan Erdoğan, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” dedi.

Reklam

Erdoğan, Riyad yönetimine olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılması için tutuklu bulunan kişileri ‘konuşturma’ çağrısı yaptı.