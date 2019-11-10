Erdoğan: Cumhuriyete en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhuriyete en büyük katkıyı AKP hükümetlerinin yaptığını savunarak “Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret, Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir” dedi.

Fotoğraflar: Cumhurbaşkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törende konuşan Erdoğan, ‘Türk tarihini binlerce yıllık devamlılığıyla kavramak yerine hala bir asra sıkıştırmaya çalışan ideolojik bir zihniyetle karşı karşıya’ bulunduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı, ‘Atatürk’ün hizmetlerini anlatmak için önceki tarihe kin kusanların, Atatürk maskesi takarak millete olan husumetlerini gizlemeye çalıştığını’ ifade etti.

‘En büyük ticaret, Atatürk ticaretidir’

“Her fani gibi Atatürk’ün yaptığı hizmetlerin de eksiği fazlası olabilir. Bunlar işin ehli kişiler tarafından konuşulabilir, tartışılabilir” diyen Erdoğan, bu durumun, Atatürk’ün milletin gönlündeki yerine asla halel getirmeyeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atatürk’e ve cumhuriyete yapılacak en büyük katkı ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, kardeşliğimize, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Cumhuriyete en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Bu kavramlar perde gibi kullanılarak arkada ülkemizin nasıl sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor. Bize olan düşmanlığın en büyük sebeplerinden biri bu kirli ticareti ifşa etmiş ve önüne geçmiş olmamızdır.”

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‘Suriye’nin benim topraklarımda ne işi var?’

Erdoğan, Türkiye’nin asıl gücünün topu-tüfeği değil, birlik, beraberlik, kardeşlik ve bundan kaynaklanan cesareti olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’deki ana muhalefet ‘Suriye’de ne işiniz var?’ diyor. Suriye’de benim işim yok da Suriye’nin benim topraklarımda ne işi var? Benim topraklarıma taciz ateşleri yapmıyorlar mı? Benim vatandaşım askerim şehit olmuyor mu? Biz de ‘Hoşgeldin’ mi diyeceğiz? Gereğini yapacağız. Yaptığımız bu.”

‘365 bin Suriyeli döndü’

Cumhurbaşkanı, Suriye’de 8 bin 100 kilometre karelik alanın güvenli hale getirildiğini, 365 bin Suriyelinin kendi toprağına döndüğünü dile getirdi. Erdoğan, “Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönmesi için planlarımızı yaptık” dedi.

‘Harf devrimiyle her şey sıfırlandı’

“Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler; Osmanlı’da okuma yazma oranı çok düşükmüş…” ifadelerini kullanan Erdoğan, ‘Osmanlı’nın silah sanayisinin olmadığı, yönetimindeki halklara zulmettiği’ iddiasının iftira olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, her ülke gibi Osmanlı’nın da eksikliklerinin bulunduğunu, bunların tespitinin tarihçiler ve uzmanların işi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Rahmetli Kemal Karpat hocamız başta olmak üzere liyakatlarına kimsenin itiraz edemeyeceği tarihçiler geçtiğimiz asrın başında Osmanlı’da okuma yazma bilenlerin oranının nüfusun yarısından fazla olduğunu belirtiyor. Bu aynı dönemde bölgemizdeki pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında yüksek bir oranı gösteriyor. Balkan savaşlarıyla başlayan, 1’inci Dünya savaşı ve istiklal harbiyle devam eden süreçte maalesef bu okur-yazar nüfusun büyük bölümünü kaybettik.

Toplam nüfusumuzun bir kısmı da sınırlarımız dışında kaldı. Bir de buna Harf Devrimi’yle her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuryazarlık oranını çok düşük olduğu bir dönem yaşadı ama bunu suçunu Osmanlı’ya yükleme tam anlamıyla bir bühtandır.”