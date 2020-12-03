Erdoğan CHP liderine yüklendi: Partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’yi ‘kendi saflarındaki isimlerin karıştığı taciz ve tecavüz olaylarını örtbas etmekle’ suçlayarak, CHP’li kadınlardan partiye ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sandıkta ders vermelerini istedi.

Türk kadınına seçme-seçilme hakkı verilmesinin 86’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, “Kendi mensuplarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz” dedi.

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Hükümetleri döneminde kadınların her alanda hak ettikleri seviyeye gelmeleri için attıkları adımların saymakla bitmeyeceğini söyleyen Erdoğan, CHP’ye yüklendi: “Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? İlçe belediyelerindeki taclzleri örtbas eden, metrodaki tacizi önce mesele yapıp sonra kendi mensupları çıkınca kapatmaya çıkan bunlar değil mi?”

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

‘Aileerkil toplum’

*Bizim için insan eşref-i mahlukattır ve kadın da onun yarısıdır.

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*Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez.

*Bizim toplumumuzda kadın her zaman en ön saflarda yer aldı. Aile kavramı bizim için çok önemli. Bizim toplumumuzun ataerkil veya anaerkil değil aileerkil bir toplum olduğunu söylüyoruz.

*Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumalıyız.

*Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir.

*İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.

*“Çocuk” derler bu alandaki adımları biz attık, “Çevre” derler biz gelişme kat ettik. Kadın konusunda da öyle.

*Biz tüm bunları yaparken onlar ne yapıyor diye baktığımzda endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle CHP tam bir facia örneğidir.

*Atatürkçülük kılıfıyla bazı şeyleri yapanların maskelerini düşüreceğiz.

*“Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi” kadar iğrenç bir şey olamaz.

*İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz.

‘Askerimizi yedirtmeyiz’

*Bay Kemal, benim askerime orduma hakaret edecek senin vekilin senin ağzından olumsuz bir ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Biz size askerimizi yedirtmeyiz, bu millet bunu affetmez.

*Daha geçen gün cenaze töreninde bu adam bu terbiyesiz adam pişmiş kelle gibi sırıtıyor. CHP ve kendisine destek vermeyen herkesi yalaka olmakla suçlayan birinden başka ne beklenir? Bu ülkenin kutsalları var. Her seferinde yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen ısrarla aynı şeyleri söylüyor. Bunun kadar bunlar kadar yalanı rahat söyeleyen siyasetçi tanımadım.

*(Tank-palet fabrikası) Her yönüyle zarar eden bir tesis bu sayede yenilendi. Her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma.

*CHP’li hanım kardeşlerimize, Türkiye’deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.