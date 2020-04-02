Erdoğan: Böyle günde siyasi hesap yapanı millet affetmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadelede ‘farklılıkları’ bir kenara bırakmak gerektiğini belirterek, “Böyle günde siyasi hesap yapanları, umut yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir” dedi.

Telekonferans yöntemiyle AKP’li belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, başkanların salgın nedeniyle geçim sıkıntısı çekenlerle ilgilenmesini istedi: “Evinde tencere kaynamadığı için kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizin üzerinizdedir.”

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Cumhurbaşkanı, “Salgın bitince hayırla yad edilmek için çalışmalıyız” diyerek, ‘milletin göz boyamaya çalışanla iş yapanı ayırt edebileceğinin’ altını çizdi.

“Gelişmiş ülkelerin bile her alanda sistemleri çökerken Türkiye’nin hamdolsun ayakta olduğunu gösterdik” diyen Erdoğan, salgınla mücadelenin sadece devlet ve hüküetin değil tüm siyasi parti, kurum ve kuruluşların meselesi olduğunu söyledi: “Salgın başlar başlamaz bu hassasiyetle davrandık. İşinin ehli hocalardan aldığımız önerilerle yol aldık. Sosyal medyada ahkam kesenlerle değil. Hamdolsun birçok ülkeye göre iyi durumdayız ama bunu yeterli görmüyoruz. Mücadeleyi sekteye uğratacak en büyük tehdit karamsarlıktır.”

Pazartesi başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasının benzerlerinin başka ülkelerde de düzenlendiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Amaç milletin dayanışmasını ortaya koymaktır. Sergiledikleri hukuksuzlula milleti ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kendisini milletin üzerinde görenlere fırsat vermeyeceğiz. Kimse hukukun üzerinde değildir. Bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten ötedir. Gün siyasi, etnik farklılıklarımızı bir kenara bırakma günüdür. Böyle günde siyasi hesap yapanları mahşeri vicdan unutmayarak, siyasi hesap yapanları, umut yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecek.”