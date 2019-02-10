Erdoğan açıkladı: Kitapta KDV sıfıra iniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kitap ve süreli yayınlarda (gazete dergi) KDV’nin sıfırlanacağını açıkladı.

Hem yayıncıdan çıkışında hem de kitapçı ve bayiden tüketiciye ulaşırken kitapta KDV ödenmeyecek.

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17 Ocak’ta TBMM’den geçen yasa ile kitabın yayıncıdan kitapçılara teslimi sırasında kitapçıların ödediği yüzde 8’lik KDV sıfırlanmıştı. Ancak bu yüzde 8’lik farkı kitapçılar fiyata yansıtmayınca kitap rafta ucuzlamamıştı. Şimdi kitabın tüm aşamalarında KDV kaldırılmış oldu.

Erdoğan, Rami Kışlası’nın Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline getirileceğini de söyledi.