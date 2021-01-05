Erdal Sağlam: Köprüye yüzde 25, elektriğe yüzde 6 zamla yıla başlıyorsanız, zaten geçmiş olsun

Sosyal medyadaki son iyi niyetli kampanyalara bile nefretle bakılması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa insan hakları mahkemesi kararlarını uygulanmaması, hapiste haksız yere tutulanların salınması istenirken, mahkeme yerine geçip bu kişilere terörist damgasını vuran bir iktidar anlayışıyla reform yapılabilir mi, yapılırsa ne kadar olur?

Para politikası tamam ama mali politikada duyduğumuz henüz bir adım yok. Şunu söyleyelim ki enflasyon beklentileri kamu kendini disipline etmeden, israf olarak artık tüm halk tarafından kabul edilen harcamalara son verilmeden, Kanal İstanbul başta olmak üzere büyük kaynak emen altyapı yatırımlarının tam gaz süreceği ilan edilirken, kimse kamunun kendini disipline edip harcamaları azaltabileceğini kabul etmez. Bunu kabul etmeyen vatandaşı da özel sektörü de kimse enflasyonun gerçekten düşürülebileceğine inandıramaz.

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Köprüye yüzde 25, elektriğe yüzde 6 zamla yıla başlıyorsanız, zaten geçmiş olsun.

Erdal Sağlam’ın yazısı