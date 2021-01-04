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Yaramazlara biraz batar!

Enver Aysever: Gün geldi işte, görelim bakalım!

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörle birlikte kıyamet koptu. Şaşırdım tepkilere. Bu üniversite de yurdumuzun diğer kurumlarından biri değil mi? E, Erdoğan her üniversiteye keyfine göre rektör atadı, kimselerin çıtı çıkmadı, şimdi kopan kıyamet niye? Çünkü orası Boğaziçi Üniversitesi! Yani? Seçkin, dünya ile boy ölçüşen bir yer, “Bu kadar da olmaz” demelerinin nedeni bu! Rahatları bozuldu kimilerinin. Bir ülke çürürken, kendini bundan muaf saymak saçmadır. Elbet her yere dokunulacaktı, öyle de oldu! Erdoğan, ideolojisinin gereğini yapıyor.

Saray 2023, 2053, 2073 hedeflerine hızla koşuyor. Elbette kendine uygun sanatçı tarif edecek, ona uyumlu bilimciler bulacak. Bunda şaşacak ne var? Mesele Cumhuriyet ile kimlik bulan, varlığını ona borçlu olan insanların nasıl tutum takınacaklarıdır. Gün geldi işte, görelim bakalım!

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Enver Aysever’in yazısı

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