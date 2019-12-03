Enflasyon sonrası gözler ‘Merkez’de: Faizde 100-200 baz puan indirim bekleniyor

Kasım ayı enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, 12 Aralık’taki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentiler 100-200 baz puan aralığında bulunuyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 0.38 ile beklentilerin altında artış gösterirken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da yüzde 10.56’ya yükseldi.

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Yatırım Finansman Ekonomisti Hilmi Yavaş, beklentilerinin altında gelen enflasyondaki sapmanın büyük oranda işlenmemiş gıda, konaklama/gıda ve ulaştırma hizmet kalemlerinden kaynaklandığını söyleyerek, şöyle dedi: “Onun dışındaki kalemlere baktığımızda enflasyondaki yapışkanlığın tamamen ortadan kalktığını söylemek zor. Özellikle diğer hizmetler, kira gibi unsurlarda yüksek seyir hala devam ediyor.”

Bundan sonra enflasyonun düşmesinin 2019’a kıyasla daha zor olacağı ifade eden Yavaş şöyle devam etti: “Bundan sonra enflasyonun düşmesi 2019’a kıyasla daha zor olacak. İşin kolay kısmı bitti, bundan sonra kalıcı bir iyileşme için enflasyonun daha yapısal olarak düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıl enflasyon yüzde 10 civarında dalgalanabilir. Ancak, kur konusunda beklenilenden daha olumlu bir seyir yaşanırsa enflasyon beklentilerinin gerilediğini görebiliriz.”

Reel faiz halen ortalamanın üstünde

Yıllık enflasyonun geldiği seviye itibariyle mevcut durumda Türkiye’nin reel faizi yüzde 3.44 seviyesine geriledi ancak bu halen gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde kalıyor.

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Bu noktada ‘makul reel faiz’ seviyesine vurgu yapan Merkez Bankası’nın 12 Aralık’ta yapacağı toplantıda alacağı faiz kararı önem taşıyor.

Beklentiler 100 ila 200 baz puan

Ekonomist Yavaş, verinin gelecek haftaki PPK toplantısını da etkileyebileceğini söyleyerek, “Biz 150 puanlık bir faiz indirim bekliyorduk ancak şimdi bunun 200 baz puana kadar yükselebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel ise Rusya, Güney Afrika ve Brezilya gibi benzer ülkelerde reel faizin Türkiye’nin gerisinde yüzde 2.88 olduğunu söyleyerek, “Ancak Aralık’ta TÜFE’nin yüzde 11.3’e yükseleceği beklentimiz nedeniyle 12 Aralık’taki toplantıda 100 baz puan gibi daha sınırlı bir indirime yer olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri 1000 baz puan indirimle yüzde 14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

Erdoğan indirim çağrısı yapmıştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak Merkez Bankası’nın daha fazla indirim çağrısını tekrarlamıştı. Ancak bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl lira için bir risk olabileceği görüşünde.

‘Yükseliş trendinin başlangıcı’

Capital Economics kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Jason Tuvey ise kasım verisinin gelecek birkaç yıl boyunca sürecek bir yükseliş trendinin başlangıcı olduğunu ancak bunun Merkez Bankası’nın önümüzdeki birkaç toplantıda faiz indirmesini engellemeyeceğini söyledi.

Gelecek yılın ilk aylarına kadar en azından 150 baz puan daha indirim olabileceğini söyleyen Tuvey, Erdoğan’ın faizlerin tek haneye indirilmesi yönündeki çağrılarının para politikasında daha agresif bir gevşeme riskini de artırdığını belirtti.