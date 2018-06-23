En taze anket Piar’dan: Seçim ikinci tura kalıyor, ‘cumhur’ çoğunluğu kaybediyor

Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42.5, CHP’nin adayı Muharrem İnce 27.1’le cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalıyor; AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ TBMM çoğunluğunu kaybediyor.

Şirketin açıklamasında bazı analizlere de yer verildi.

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– HDP’ye oy verecek Türk seçmenler İnce’ye oy verecekken, HDP’ye oy veren Kürt-Zaza seçmenler, Demirtaş’a oy verecek. Bu sebeple İnce, partisinden çok, Demirtaş ise partisinden az oy alacak.

– AKP’den Saadet Partisi’ne geçen seçmenlerin bir kısmı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy verecek. Bu sebeple Karamollaoğlu, partisinden daha az oy alacak.

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– AKP seçmenlerinin önemli kısmı 7 Haziran refleksleriyle hareket edecek. Yani oy kullanmayacakların önemli kısmı AKP seçmenleri olabilir. Bu yüzden ikinci tur için, TBMM çoğunluğunu almak kritik önemde.

– İkinci tur için Muharrem İnce daha avantajlı görünüyor. Bunun için sağ seçmeni bloklaştıracak, irrite edici eylem ve söylemlerin kullanılmaması gerekiyor.