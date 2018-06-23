En taze anket Piar’dan: Seçim ikinci tura kalıyor, ‘cumhur’ çoğunluğu kaybediyor

Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42.5, CHP’nin adayı Muharrem İnce 27.1’le cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalıyor; AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ TBMM çoğunluğunu kaybediyor.
Şirketin açıklamasında bazı analizlere de yer verildi.
– HDP’ye oy verecek Türk seçmenler İnce’ye oy verecekken, HDP’ye oy veren Kürt-Zaza seçmenler, Demirtaş’a oy verecek. Bu sebeple İnce, partisinden çok, Demirtaş ise partisinden az oy alacak.
– AKP’den Saadet Partisi’ne geçen seçmenlerin bir kısmı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a oy verecek. Bu sebeple Karamollaoğlu, partisinden daha az oy alacak.
– AKP seçmenlerinin önemli kısmı 7 Haziran refleksleriyle hareket edecek. Yani oy kullanmayacakların önemli kısmı AKP seçmenleri olabilir. Bu yüzden ikinci tur için, TBMM çoğunluğunu almak kritik önemde.
– İkinci tur için Muharrem İnce daha avantajlı görünüyor. Bunun için sağ seçmeni bloklaştıracak, irrite edici eylem ve söylemlerin kullanılmaması gerekiyor.
Avrasya Araştırma: Cumhurbaşkanlığı ikinci tura, HDP barajı geçiyor
AKP’ye anketler yapan Optimar Araştırma: Erdoğan yüzde 51.6, HDP yüzde 11.2
SONAR anketi: Erdoğan yüzde 47, İnce yüzde 33, Meclis muhalefette
İktidara yakın ORC’nin anketi: Erdoğan ilk turda yüzde 52.7, ‘cumhur’ yüzde 54.7
KONDA anketi: Erdoğan yüzde 51.9, Meclis’te kararsızlar yüzde 14.2
Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette
Gezici Araştırma: Erdoğan bir haftada yüzde 1,6 ‘eridi’, İnce yüzde 2 arttı
CHP anketi: ‘Cumhur’ yüzde 47, ‘millet’ yüzde 39; HDP barajı geçiyor
Vera Araştırma anketi: AKP-MHP Meclis’te çoğunluk değil, HDP 7 Haziran’a yakın
Doğu illerinde yeni anket: HDP birinci parti; ikinci turda İnce Erdoğan’ın önünde
Mediar Araştırma Koordinatörü Karakul: Muhalefet, Meclis’i kazanıyor
Saha araştırması: Doğu illerinde İnce yükselişte, AKP düşüşte
MAK anketi: Erdoğan birinci turda yüzde 51.5, vekil dağılımı HDP’ye endeksli
Piar Araştırma: AKP ile MHP, Meclis’te çoğunluğunu alamıyor
Metropoll’ün mayıs anketi: ‘Cumhur’ yüzde 46.5, ‘millet’ yüzde 34.8, HDP sınırda
Gezici anketi: Erdoğan yüzde 48.7, ilk kez kullananların yüzde 70’i oy vermiyor
Remres’in anketi: ‘Cumhur’ ve ‘millet’ başa baş, Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7
Metropoll’ün mayıs anketine göre Erdoğan önde, İnce ikinci
SONAR anketi: İnce bir haftada yüzde 10 arttı, Erdoğan ikinci turda yüzde 53.7 alıyor
Remres Araştırma: Cumhur yüzde 44’ün altına düştü, İnce ile Erdoğan başa baş
Konsensus: Cumhur 50.4, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, HDP baraj altı
KONDA müdürü Ağırdır: MHP yüzde beş, İYİ Parti yüzde 12-13 civarında
Gezici: Seçmen konuşmuyor, 18 anket için 40 kapıya giderdik, şimdi 120; bu dip dalgası
İstanbul Ekonomi Araştırma: Erdoğan’ın oyu yüzde 44.02, Meclis’te ‘çoğunluk’ yok
Mediar anketi: Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibi İnce; Meclis çoğunluğuysa ‘millet’te
MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış
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AKP’nin araştırmaları: Erdoğan’ın oyu yüzde 54-56, AKP’nin oyu yüzde 46-48 bandında
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KONDA genel müdürü Ağırdır: Erdoğan seçilse bile AKP kaybedebilir
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ANAR, yandaş basında çıkan anketini yalanladı: Arkadaş yanlış anlamış
Konsensus anketi: Erdoğan’a karşı ikinci turda Akşener yüzde 48, İnce yüzde 45
MAK başkanı: Seçim sonuçlarında HDP’nin oy performansı belirleyici olacak
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Metropoll anketi: AKP yüzde 48, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 10
Mediar Analiz: ‘Millet ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alır
Saadet’in hesabı: AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ en fazla yüzde 44
Gezici anketi: Akşener İnce’yi, İYİ Parti de CHP’yi geçiyor
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Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde
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İkinci turda doğu ve güneydoğuda Erdoğan’ı bir kişi geçiyor: Abdüllatif Şener
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