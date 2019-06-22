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Yaramazlara biraz batar!

En taze anket Piar’dan: İmamoğlu 4 puan önde, Öcalan’ın etkisi ‘nötr’

Piar araştırmanın İstanbul belediye başkanlığı seçimine bir gün kala açıkladığı anket ‘millet ittifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yarışı ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın 3.9 puan önünde bitirdiğini gösterdi.

18-20 haziran tarihleri arasında 1620 kişi üzerinde yapılan ankette hata payı ‘+/-yüzde 2.1’ olarak verildi. Anket İmamoğlu’nun yüzde 51.5, Yıldırım’ın yüzde 47.6 oranında oy alacağını gösterdi. Diğer partiler ve bağımsız adayların oy toplamı yüzde 0.9.

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Şirket araştırmada gözledikleri en önemli unsurun İmamoğlu’nun önde çıktığı 16 ilçede katılımın artması, Yıldırım’ın önde çıktığı 23 ilçede katılımın düşmesi olduğunu vurguladı.

31 Mart’ta oy kullanmayan seçmenlerden İmamoğlu’nun yüzde 0.4 puan oy artırdığı sonucuna da ulaşıldı.

Piar ayrıca anket sonuçlarından şu tespiti de yapıyor: “Ak Parti seçmenlerinin önemli bir kısmının, ‘Ak Parti kaybederse ekonomi daha kötüye gider’ endişesi ile, kerhen sandığa gidecek olduğunu gözlemliyoruz. Bu kitlenin bir kısmının dahi sandığa gitmemesi durumunda aradaki fark İmamoğlu lehine daha da açılabilir.

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Kürt seçmenlerin 31 Mart seçimlerindeki tavrının aynı paralellikte sürdüğü görülüyor.

Öcalan mektubu analizi

Abdullah Öcalan’ın sandığa gitmeyin çağrısının olası etkisini de Piar şöyle analiz etti: “Öcalan’ın çağrısı üzerine, sandığa gitmemeyi tercih edecek olan Kürt seçmen ile AK Parti ve MHP’li Milliyetçi seçmenlerin de bir kısmının sandığa gitmeyeceği düşünüldüğünde bu açıklamanın seçime etkisi nötr olacaktır.

AKP’li yetkili: Anketlerde İmamoğlu önde olunca Erdoğan strateji değiştirdi

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KONDA: İmamoğlu yüzde 54, Yıldırım 45

REMRES Araştırma: İmamoğlu 2.5 puan önde

MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5

Reuters: AKP’nin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde

Konsensus Araştırma: Seçmenin yüzde 59’u seçim iptalini yanlış buluyor

A&G Araştırma: YSK iptal kararıyla kızgın demiri AKP’nin kucağına bıraktı

Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

Optimar anketi: İmamoğlu yüzde 52

Araştırma şirketlerine göre seçmenini sandığa götüren aday seçimi kazanır

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