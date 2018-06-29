Oğlunu kastedip ‘Batı’nın uşağıyım’ diyen Pucca’nın evine polis baskını

Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık’ın ailesinin evine polis baskını yapıldı. Gerekçeyse Pucca’nın, adı ‘Batı’ olan oğlunu kastederek Twitter’dan “Batı’nın uşağıyım” diye yazması.

23 Haziran günü bir takipçisinin kendisine yolladığı “Ülkeyi bok kokan size teslim etmeyeceğiz. Merak etme, yüzde 20’lerde kalacaksınız. Batı’nın uşakları” mesajına Pucca oğlu Batı’yı kastederek şu yanıtı verdi: “Tabii Batı’nın uşağıyım… Başka neyi olacağım, bayağı uşaklık yapiyorum.. Canım Batı, uşağınım, köpeğinim hatta… Batı kalp ben.”

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Işık bu paylaşımın ardından dün ailesinin evine polis baskını yapıldığını duyurdu: “Bu tweet yuzunden bugün babamın evine gelmişler, evde beni ve terör örgütüne dair kanıt aramışlar. Batı oğlumun adı, oğlumun! OHAL diye bakalım ne olacak.”

Işık ayrıca, eve giden polislerin, oğlunun adının neden Batı koyulduğunu sorguladığını da aktardı.