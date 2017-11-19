Emniyet, 661 ‘FETÖ’ sanığına 34 milyon liralık tazminat davası açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü, darbe girişiminde oluşan zararın karşılanması için ‘FETÖ’ sanıklarına 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açtı.

AA’nın haberine göre emniyetin dilekçesinde, 15 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’yle buna bağlı taşınır ve taşınmazların zararını darbecilerin karşılaması gerektiği belirtildi.

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Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı tazminat ödemesi istenenlerin taşınır ve taşınmaz mallarıyla üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi.

Hasar büyük

Müdürlüğün yerleşkesindeki şube binaları, bilgi işlem merkezleri, plaka tanıma sistemleri ve MOBESE’ler ile 186 farklı modeldeki aracın ağır hasar gördüğü, 55 aracın ise kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Dilekçede Fethullah Gülen’in darbe girişiminden sorumlu olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Davalı Fetullah Gülen’in, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde bulunması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize edenlere, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz vasıtasıyla emirler vermesi nedeniyle sorumlu olduğundan meydana gelen bütün zarar ve ziyandan sorumluluğu bulunmaktadır.”

Ankara 15’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada 661 kişiden 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminat isteniyor.

Maddi tazminat istenen kişiler, Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile 28’inci Mekanize Tugayı’ndaki darbe girişimi eylemleri nedeniyle görülen davalarda sanık olarak yer alıyor.

Meclis de zararlar nedeniyle 19 milyon 472 bin 380 lira 12 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da bombalamalarda kullanılan bombaların maliyetleri için tazminat davaları açacak.