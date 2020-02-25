Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Elektronik sigara ve benzeri ürünlerin ithalatı yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin kullanımında yer alan elektronik cihaz, yedek parça, aksam ve solüsyonların ithalatı yasaklandı.

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Yurtdışından gelen yolcuların bu tür cihazlarla ülkeye giriş ya da transit geçiş yapmasına ilişkin düzenleme yetkisi ise Ticaret Bakanlığı’na verildi.

Geçen sene ekim ayında TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek” demişti.