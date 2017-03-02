‘Ekonomik kuraklık’ta İstiklal’in ardından sıra Bağdat Caddesi’nde: 74 dükkan boş

İstiklal Caddesi’ndeki mağazaların birer birer kapanmasının ardından Bağdat Caddesi’nde de benzer bir durum gözleniyor.

Peş peşe gerçekleşen canlı bomba saldırıları ve darbe girişimiyle birlikte son aylarda İstanbul’da eğlence hayatının merkezi olarak anılan İstiklal Caddesi’nde çok sayıda dükkan kapanmıştı. Kapanma dalgası AVM’lere de sıçramış, yüksek kiralar ve gelirlerin düşmesinden ötürü aralarında büyük markaların da bulunduğu mağazalar, AVM’lerdeki şubelerini kapatmıştı.

Sözcü’den Eren Sakarya’nın haberine göre Bağdat Caddesi’nde de Göztepe Parkı ışıklardan Bostancı Tren Köprüsü’ünün ilerisindeki Saray Muhallebicisi’nin bulunduğu bölgeye kadar caddeye bakan ve giriş katta 74 dükkan boş durumda. Bunlara üst katlardaki dükkanlar da eklenince sayı daha da artıyor.

Küçük dükkanların yanısıra bankaların şubelerini ara sokaklara taşıdığı belirtilirken, büyük giyim mağazalarının ve zincir restoranların AVM’lere taşındığı öğrenildi. Caddede bulunan bazı dükkanların iflas ettiği, bazı yabancı markaların da dükkanlarını tamamen kapattığı bildirildi.

‘Gelenler alışverişe değil, gezmeye geliyor’

Durumdan şikayetçi olan cadde esnafı, dükkanların kapanmasının ve boş dükkan sayısının giderek atmasının sebebi olarak kentsel dönüşüme, yüksek kiralara ve ekonomide yaşanan dalgalanmaya dikkat çekti.

12 yıldır caddede Tekel bayii işleten bir esnaf, yurttaşların Bağdat Caddesi’ni gezmek için tercih ettiklerini belirterek, “Ancak gezmeye gelenler alışveriş yapmıyor. Karnını doyurup gidiyor. Buradaki esnaftan asıl alışveriş yapan kesim cadde üzerindeki semtlerde oturanlardı. Ancak buranın sakini de buradaki esnaftan son iki senedir alışveriş yapmıyor” dedi.

‘Mutsuz toplumlar alışveriş yapmaz’

Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu da, kentsel dönüşümün Bağdat Caddesi’ni etkilediğini ancak caddeyi etkileyen esas faktörlerin dolar ve avro kurundaki artış, işsizlik ve yaklaşan referandum olduğunu kaydetti.

Nuhoğlu, “Ekonomi iyi değil, üretim ekonomisine dönülmesi gerekiyor. Türkiye’de sürekli gerilim dolu kavga ortamı var. Mutsuz toplumlar alışveriş yapmaz mutlu toplumlar yapar” dedi.